Россия и Китай провели патрулирование над Тихим океаном

Россия и Китай провели совместное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной частью Тихого океана. Об этом сообщили в Минобороны России.

В восьмичасовом полёте участвовали российские ракетоносцы Ту-95МС и китайские бомбардировщики Хун-6к. Патрулирование прошло в рамках плана военного сотрудничества на 2024 год. Оно не направлено против третьих стран, подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее, в сентябре Москва и Пекин провели совместные военно-морские учения, а месяцем позже военные двух стран отработали отражение ракетной атаки в Тихом океане.