Лавров обсудил с главами МИД Ирана и Турции обострение в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан обсудили по телефону обострение ситуации в Сирии. Главы внешнеполитических ведомств подтвердили необходимость координации с задействованием потенциала астанинского формата, сообщает ТАСС.

Стороны высказали серьёзную обеспокоенность эскалацией в двух сирийских провинциях - Алеппо и Идлиб.

Также сегодня состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Министры подтвердили решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Сирии.

Накануне десятки сирийских военных погибли в Алеппо и Идлибе при отражении атак террористов. Об этом сообщили в Дамаске. Сирийская армия была вынуждена провести передислокацию для подготовки к контрнаступлению.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что город Алеппо и часть одноимённой провинции захвачены террористами. Официального подтверждения этому нет.