Подразделения группировки "Север" громят формирования ВСУ в приграничных районах Курской области. Огнём авиации и артиллерии уничтожено скопление бронетехники и живой силы противника. За сутки на этом направлении враг потерял более 250 военнослужащих.

Опубликованы кадры освобождения села Новоалексеевка в Донецкой Народной Республике. В населённый пункт заходили малыми группами, двигаясь от укрытия к укрытию. Действия штурмовиков в режиме реального времени корректировали операторы беспилотников. Они же прикрывали пехоту с воздуха, выбивая противника из укрытий.

Стремительно атакуя неприятеля, при поддержке бронегрупп наши бойцы выбили неонацистов с занятых позиций и установили в Алексеевке российский триколор, сообщает "ТВ Центр".