Атаковал опорник ВСУ: новые подвиги российских военных

Минобороны рассказало о новых героях спецоперации. Ефрейтор Алидар Бухбалин, действуя в составе штурмового подразделения под непрекращающимися обстрелами противника, атаковал опорный пункт ВСУ. В числе первых Алидар вступил в бой, прицельным огнём уничтожил пулемётную точку украинских боевиков и вместе с сослуживцами удерживал взятый рубеж до прибытия основных сил, умело отражая контратаки неприятеля.

Ефрейтор Алексей Аристархов, находясь на боевом дежурстве, обнаружил ударный беспилотник ВСУ, который приближался к позициям наших подразделений. Алексей оперативно информировал командование об угрозе и прицельным огнём из штатного оружия подбил вражеский дрон. Квадрокоптер упал и взорвался на удалении от расположения российских войск, сообщает "ТВ Центр".