Беспокойная ночь: в Тбилиси спецназ снова разогнал протестующих

Столицу Грузии всю ночь сотрясали беспорядки. К утру спецназ начал вытеснять сторонников оппозиции из центра Тбилиси, в ход опять пошли водомёты и слезоточивый газ.

Ночью на проспекте Руставели выросла массивная баррикада, её собрали из скамеек, мусорных баков и металлических щитов. Митингующие бьют окна, в стражей порядка летят фейерверки. Небольшой пожар вспыхнул в здании парламента.

За два дня столкновений задержано порядка 150 человек. Протесты поддерживает президент Грузии Саломе Зурабишвили. Её полномочия истекают 16 декабря, но она заявила, что не покинет свой пост, поскольку не считает избранный парламент легитимным.

На фоне решения грузинских властей приостановить переговоры об интеграции в ЕС стратегическое партнёрство с Тбилиси поставили на паузу в Вашингтоне, сообщает "ТВ Центр".