ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии

ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, Хаме и Алеппо. Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, сирийская армия при поддержке российской авиации продолжает операцию по отражению террористической агрессии.

За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков и техники, складам боеприпасов и вооружения, позициям РСЗО и артиллерии, пунктам управления. Уничтожены более трёхсот боевиков, сообщает ТАСС.

30 ноября военное командование Сирии признало, что десятки сирийских военных погибли в Алеппо и Идлибе при отражении атак террористов. Армия была вынуждена провести передислокацию для подготовки к контрнаступлению.

Ранее в соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что город Алеппо захвачен террористами. По состоянию на 22:00 мск официального подтверждения этому нет.