Саломе Зурабишвили отказалась подчиняться парламенту

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подчиняться избранному парламенту. Она заявила, что не сложит полномочия в декабре, передаёт ТАСС.

"Я остаюсь вашим президентом, не существует легитимного парламента. Нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента", - сказала глава Грузии.

Парламент Грузии 26 ноября утвердил назначение выборов президента на 14 декабря и инаугурацию на 29 декабря. Главу государства впервые будут выбирать не всеобщим голосованием. Это должна сделать коллегия из трёхсот выборщиков.

В Грузии второй месяц проходят многотысячные митинги несогласных с результатами парламентских выборов 26 октября. Все прошедшие в парламент оппозиционные партии не признают победу правящей партии "Грузинская мечта".