Российские полисы ОСАГО будут действовать в Белоруссии

С 1 января будущего года полис ОСАГО будет действовать и на территории Белоруссии. Владимир Путин подписал закон о единой системе автогражданской ответственности Союзного государства.

На портале правовой информации опубликован пакет новых законов. Так уже через 10 дней штрафы за неправильное содержание домашних животных увеличатся до 30 тысяч рублей.

Также вводится уголовная ответственность за незаконные сбор, использование и передачу личной информации. Увеличены и штрафы за утечку данных. 300 тысяч придётся заплатить за незаконное использование персональных сведений, а если это касается медицинской информации, то 15 миллионов рублей.

Также теперь нельзя продавать несовершеннолетним зажигалки и баллончики с газом. С 1 марта продавцы будут обязаны спрашивать у покупателей документы.