"Они могут пойти и найти другого "лоха!": Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС из-за планов по созданию альтернативы доллару.



Он грозится ввести "100% пошлины", если страны продолжат отказываться от "могущественного доллара США". Страны БРИКС не смогут заменить доллар в международной торговле, а любое государство, которое попытается это сделать, может "попрощаться" со Штатами, отметил Трамп.

В октябре президенту России показали символическую купюру БРИКС. Владимир Путин позже заявил, что пока рано говорить о появлении единой валюты организации.