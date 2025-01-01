Путин утвердил бюджет России на 2025 год

Президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Документ размещён на портале правовых актов.

Доходы бюджета в следующем году превысят 40 триллионов рублей, дефицит составит 0,5% ВВП, а инфляция, согласно прогнозу, не превысит 4,5%.

Ключевыми приоритетами в трёхлетний период станет выполнение всех социальных обязательств, обеспечение безопасности и обороны страны, а также развитие инфраструктуры и достижение технологического суверенитета.