Всё это рок-н-ролл: Гарику Сукачёву - 65

Сегодня юбилей отмечает Гарик Сукачёв. Легенде русского рока – 65 лет. Всегда разный, умело сочетающий в себе и хулиганство и лирику. Он не только талантливый музыкант, но и актёр, сценарист, его режиссёрские работы неизменно близки зрителю.

Он умеет быть очень разным. Под самый зажигательный свой хит может устроить экстравагантное шоу с бутылкой минералки перед разношёрстной публикой "Нашествия", а может одеться как английский денди на концерт для солидных господ.

Это о нём писали в советских газетах: "Элегантный хулиган с полуцензурной фамилией". Концерты "Бригады С" становились событием для всей страны. Вместе с Сергеем Галаниным они сколотили группу буквально на коленке, сидя в общаге культурно–просветительского училища. Это их "узнавали по походке", идущих "по дороге разочарований". Это они никогда не останавливались, потому что знали - там впереди, вроде как, ждёт только счастье. По крайне мере, они об этом не переставали мечтать.

Шедевры рождаются в боли – это его формула успеха. Рассказывает: свои лучшие песни написал, когда казалось, что просвета уже и не дождаться. Один из главных его хитов – песня "Ольга", посвящённая главному человеку в жизни – супруге, с которой скоро отметят Золотую свадьбу – полвека вместе.

Но пошло всё ещё со двора. Тогда ещё 18-ти летний Сукачёв собрал свой первый коллектив - "Закат Солнца вручную". Пели для друзей и для случайных прохожих, потому что выступали на улице.

"Мне было 12 лет я научился сам играть на гитаре. Меня вообще никто не учил. Я смотрел, как зажимают аккорды во дворе старшие ребята. А так как старшие ребята – это старшие ребята – я к ним пытался не приставать. Ну мог просто огрести и всё. Поэтому я смотрел, как они там нажимают приходил и нажимал сам", - вспоминает музыкант.

В русский рок он ворвался, буквально, вышибая дверь ногой. Дерзко, ярко и навсегда. Во времена "Бригады С" познакомился с Александром Ф. Скляром. Записали совместный альбом, "Боцман и Бродяга", прогремевший на всю страну. Их творческие пути расходились и сходились вновь. Но они никогда не переставали быть друзьями.

Его песни узнают с первых нот. И такая энергия во всём – он снял несколько фильмов и сам играл у именитых режиссёров – Балабанова, Митты. И даже устраивал "Анархию" на сцене "Современника". Так назывался спектакль в постановке Гарика Сукачёва. А год назад состоялась ещё одна его премьера – "СашаШишин". Давняя мечта, а главное ещё одна возможность выразить безграничную любовь непревзойдённой Галине Волчек.

Ему - 65, а энергии хватает, чтобы зажигать города. Потому и на концертах всегда аншлаг. Зрители смотрят на Гарика Сукачёва горящими глазами и не устают с восхищением повторять – я тоже так хочу. Потому что все 65 лет жизни артиста - это рок–н–ролл!