Грузия стоит на пороге Майдана: ситуация выходит из-под контроля

В Тбилиси завершилась третья ночь беспорядков и ожесточенных столкновений с полицией. На улицы вновь вышли десятки тысяч людей. Они устроили пожар в здании парламента и нападали на силовиков. А уже утром демонстранты перекрыли движение около университета. Протестующих активно поддерживают из-за рубежа. США приостановили стратегическое партнёрство с Грузией.

Прицельный обстрел спецназа из пиротехники. Толпа ликует. Среди силовиков есть пострадавшие с ожогами. Полицию забрасывают камнями и ослепляют лазерами - это уже традиционная тактика грузинских радикалов. Так называемый мирный протест борцов за демократию лишь набирает обороты. Что ни ночь, то новый всплеск насилия.

В здании парламента выбили стекла. В окно влетела петарда и вызвала пожар. Призывы полицейских не выходить за рамки закона и протестовать мирно тщетны. В толпе есть провокаторы. В ход идут бутылки с зажигательно смесью.

Силовики применяют водомёты и слезоточивый газ. Но протестующие не сдаются. Отбегают и возводят массивные баррикады, чтобы не пропустить спецназ дальше. Происходит попытка насильственного захвата власти - заявили в Службе госбезопасности Грузии. Открыто расследование по статье о заговоре.

Пока официальные власти делают всё, чтобы не допустить в стране цветной революции по западной методичке, в США горячо приветствуют хаос и беспорядки. Госдеп осудил разгон демонстраций и якобы чрезмерное применение силы полицией, но ни слова не сказал о насилии в отношении правоохранителей.

Волнения вспыхнули после решения Тбилиси заморозить переговоры о евроинтеграции из-за давления и шантажа со стороны Брюсселя. В отместку Вашингтон приостановил стратегическое партнёрство с Грузией. Саломе Зурабишвили - президент страны и по совместительству лидер оппозиции - назвала это трагедией. Её полномочия истекают 16 декабря, но в отставку она не собирается. Избранный в октябре парламент глава государства назвала нелегитимным.