Победа Трампа угрожает Хантеру Байдену

Ближайшее окружение Джо Байдена опасается, что победа Трампа отразится на будущем Хантера Байдена – сына президента. День благодарения в качестве главы Белого дома Байден-старший встретил последний раз, отстояв церковную службу. Рядом замаливал грехи его сын Хантер. Но, если папа вовремя не спохватится и помилует пока ещё есть время, то его сына покарает Трамп.

Команда Хантера Байдена выступила с пламенной речью в защиту перед вынесением приговора и возможным помилованием. Его соратники опасаются, что Трамп обратит свою месть на cпецпрокуроров, если они не займут более жёсткую позицию в отношении Хантера.

Сына президента обвиняют в нарушении закона при покупке оружия и в неуплате налогов. Впрочем, до сих пор не поставлена точка и в расследовании дела украинской компании "Бурисма", в совет директоров которой входил и Хантер. Теперь, когда Трамп снова у власти, он тщательно подошёл к выбору карающего меча. Кэш Пател, который призывал к масштабным чисткам госаппарата от агентов "глубинного государства", возглавит ФБР.

Пател сыграл ключевую роль в борьбе с обвинениями о пресловутом российском следе в прошлой предвыборной компании Трампа. Не обошёл стороной и своего свата и выдвинул его на пост посла Соединенных Штатов во Франции. Тем более, что работа с сателлитами США предстоит серьёзная. Трамп уже начал вербовать союзников. После того, как избранный президент США пригрозил ввести пошлины против Канады из-за проблем с нелегальной иммиграцией и притоком наркотрафика, её премьер сразу отправился на поклон.

Откатав свою формулу - все делать через силу и угрозы - Трамп принялся за страны БРИКС, которые, по его мнению, посмели задуматься о том, чтобы найти альтернативу американскому доллару. Если это случится, новый глава Белого дома грозится ввести для этих стран стопроцентные пошлины. Европейские политики, тем временем, переобуваются в воздухе. Канцлер ФРГ Шольц накануне выборов, то ли, чтобы уколоть конкурента, то ли всё-таки впечатлился ударом российского "Орешника", призывает не играть в русскую рулетку. Прекратить эскалацию призывают и во Франции. Сегодня там пройдут митинги против поставки оружия Украине.