В Москве стартовал приём заявок на получение архитектурной премии

Лучшие проекты жилья, объекты социального назначения и инфраструктуры. В Москве стартовал конкурс на получение архитектурной премии города.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в соревновании представлены 12 номинаций. К участию приглашают проектные организации, получившие в этом году свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения.

Желающим нужно до 15 февраля заполнить заявку на сайте премии, указав необходимую информацию. Оценивать будут качество архитектурных решений, инновационность и профессионализм. Торжественное награждение состоится в июле и будет приурочено ко Дню архитектора.