В Москве прошёл концерт памяти Эдуарда Артемьева

Легендарному советскому и российскому композитору посвящается. В Национальном центре "Россия" в Москве прошёл мультимедийный концерт "Артемьев. Связь времён", сообщает "ТВ Центр".

Вечер был приурочен к 87-летию со дня рождения мэтра. Публике представили признанные шедевры: мелодии из театральных постановок и кинофильмов "Солярис", "Раба любви", "ТАСС уполномочен заявить".

Также со сцены звучала симфоническая музыка молодых композиторов, вдохновлённых творчеством Эдуарда Артемьева. Их произведения были дополнены мультимедийным шоу, созданным с помощью нейросетей.