Москвичей пригласили на джазовый фестиваль

В зале имени Чайковского минувшим вечером звучали ритмы джаза. Там состоялся гала-концерт в рамках ежегодного фестиваля "Будущее джаза".

На сцене выступили молодые музыканты. Среди них вокалисты Вероника Петросян и Федор Редькин, саксофонисты Константин Бойцов и Арий Самойленко, пианист Максимилиан Шевалёв. Они исполнили известные композиции в авторской обработке.

А во втором отделении к ним присоединился Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана. В этом году фестиваль посвятили 25-летию знаменитого музыкального коллектива, сообщает "ТВ Центр".