Премьер-министр Грузии вступил в спор с президентом

Президенту Грузии Саломе Зурабишвили придётся сложить полномочия 29 декабря, в день инаугурации нового главы государства. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, сообщает ТАСС.

30 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия в декабре. Она отказалась подчиняться избранному парламенту, назвав его нелегитимным.

Парламент Грузии 26 ноября утвердил назначение выборов президента на 14 декабря и инаугурацию на 29 декабря. Главу государства впервые будут выбирать не всеобщим голосованием. Это должна сделать коллегия из трёхсот выборщиков.

В Грузии второй месяц проходят многотысячные митинги несогласных с результатами парламентских выборов 26 октября. Все прошедшие в парламент оппозиционные партии не признают победу правящей партии "Грузинская мечта". Протесты усилились и переросли в беспорядки после того, как власти Грузии на этой неделе отказались от евроинтеграции.