В Москве у пенсионера выманили 24 миллиона рублей для "помощи полиции"

Мошенники вынудили московского пенсионера перевести им более 22 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Злоумышленники действовали по уже известной схеме. Сначала они позвонили 82-летнему мужчине и представившись сотрудниками банка сообщили, что с его счёта похищено 700 тысяч рублей.

Потом за дело взялся лжеследователь и под предлогом секретной помощи полиции вынудил пожилого человека сначала снять со счёта 700 тысяч рублей и перевести мошенникам, а потом и вовсе продать квартиру и передать курьеру вырученные от сделки средства.

Общий ущерб от действий мошенников составил 24 миллиона рублей, пояснили в прокуратуре.