Роспотребнадзор оценил распространение микоплазменной пневмонии

В группе риска по заболеваемости микоплазменной пневмонией находятся дети, пожилые, лица с ослабленным иммунитетом и обструктивными заболеваниями дыхательных путей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там отметили, что заболеваемость находится на контролируемом уровне, но во время сезонного подъёма нужно соблюдать профилактические меры. Россиянам рекомендовали не переохлаждаться, регулярно проводить дома влажную уборку и соблюдать личную гигиену.

Микоплазменная пневмония - инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путём. Симптомы схожи с ОРВИ и гриппом – кашель и боль в груди. В последние дни из регионов России приходили сообщения об увеличении заболеваемости пневмонией.