Собянин рассказал о подготовке хоккеистов в Москве

Москва уделяет большое внимание подготовке хоккеистов. Об этом рассказал у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр назвал несколько площадок, где проходят тренировки: спортшколы "Московская академия хоккея", "Зеленоград" и "Запад". Также москвичи могут посещать занятия в спорткомплексах "МосСпортОбъект" и записаться в бесплатные секции "Мосгорспорта".

1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея, напомнил Собянин. Он сообщил, что в столице в хоккей играют более 145 тысяч детей и взрослых, в сборную России вошли 65 московских спортсменов.