В Европе заговорили об отправке военных на Украину

Очередное провокационное заявление сделано в Европе. Новый верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас не исключила отправки военных на Украину.

Политик обосновала это тем, что европейские военные понадобятся для контроля за соблюдением прекращения огня, если такое соглашение будет достигнуто.

"Я думаю, не стоит ничего исключать и допускать двусмысленность в стратегических вопросах", - приводит её слова агентство ANSA.

Примечательно, что Кая Каллас в первый день своей работы в новой должности поехала в Киев.

Ранее аналогичные заявления об отправке военных на Украину делал президент Франции Эммануэль Макрон. Правда, после того, как его одёрнули из НАТО, он поспешил забрать свои слова обратно.