Российских школьников хотят избавить от лишней информации

В Госдуме предложили снизить количество уроков для уменьшения нагрузки на школьников. Как отметила первый замглавы комитета Думы по просвещению Яна Лантратова, современное образование по большей части ориентировано на академические достижения. При этом в школьных программах не учитывается физическое и эмоциональное благополучие детей.

Такой подход к обучению часто приводит к тому, что школьники начинают испытывать хроническую усталость, стресс и проблемы со здоровьем.

"Нужно оптимизировать учебные планы так, чтобы они учитывали возрастные особенности детей и их физиологические потребности", - сказала Лантратова в интервью ТАСС. В качестве примера она привела сокращение количества уроков без ущерба для качества знаний.

Также, по мнению парламентария, нужно больше заниматься внеучебной деятельностью, она способствует развитию творческих способностей учащихся. Это – спорт, искусство и участие в кружках и секциях.