В Минобороны рассказали о ночных атаках дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 15 беспилотников над четырьмя российскими регионами.

Восемь дронов уничтожены над Курской областью, четыре - над Брянской областью, два – над Крымом и один – над Белгородской областью.

Все беспилотники были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По информации глав региона, в Брянской и Курской областях пострадавших и разрушений нет.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 29 беспилотников.