Российские Вооруженные силы продолжили нанесение комбинированных ударов по скоплению техники и расположению украинских войск в Сумской, Черниговской и Винницкой областях. А накануне наши подразделения освободили еще два населённых пункта в ДНР - Петровку и Ильинку.

На красноармейском направлении расчет самоходной установки "Малка" группировки "Центр" уничтожил пункт управления беспилотниками и бронетехнику неонацистов. Получив координаты, артиллеристы выдвинулись на огневую позицию. Все намеченные цели были поражены несколькими выстрелами с расстояния более 28 километров. "Малка" - одна из самых мощных в мире самоходных пушек. Снарядами калибра 203 миллиметра она легко разрушает укрепрайоны противника, уничтожает технику и вооружения, ведет контрбатарейную борьбу.

Расчеты РСЗО "Ураган" группировки "Восток" поразили автоколонну, подвозившую боеприпасы и продовольствие подразделениям ВСУ. Группу снабжения противника засекла наша разведка, координаты передали артиллеристам, которые оперативно выдвинулись к передовой и поразили вражескую технику 220-миллиметровыми реактивными снарядами. Отстрелявшись, бойцы быстро сменили позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.