Минобороны представило новых героев спецоперации.

Рядовой Тимур Михайлов доставлял боеприпасы на передовую, когда его автомобиль подвергся налету FPV-дронов. Умело маневрируя, Тимур смог уйти от атаки противника и своевременно доставил снаряды нашим бойцам.

Сергей Калашников, рядовой отряда "БАРС-16", в ходе воздушной разведки обнаружил группу вооруженных украинских диверсантов, которые направлялись в сторону российских позиций, и передал координаты врага минометчикам. Первым же залпом большая часть радикалов была уничтожена, а после корректировки огня ликвидированы и оставшиеся боевики.