Российские войска продолжают громить формирования украинских террористов в Курском приграничье. За сутки ВСУ потеряли до 255 боевиков, две бронемашины, три автомобиля и два миномета.

Наши подразделения на земле поддержал экипаж вертолета Ка-52М. Действуя в составе смешанной тактической группы, "Аллигатор" нанес точные удары ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе. Летчики выполнили пуски по координатам, переданным авианаводчиком. Все заданные цели были уничтожены.

Саперы группировки "Север" устраняют последствия вражеских обстрелов. Военные инженеры ежедневно выявляют взрывоопасные предметы, оставленные украинскими националистами после отступления. Это не только неразорвавшиеся снаряды, но и различные ловушки. В этот раз в ходе проверки специалисты обнаружили боеприпас натовского производства, его уничтожили на месте.