Грузинский спецназ завершает разгон сторонников прозападной оппозиции в центре Тбилиси

В центре Тбилиси грузинский спецназ завершает разгон сторонников прозападной оппозиции. За ночь протестующих удалось оттеснить от здания парламента и блокировать у станции метро "Руставели".

Массовые митинги начались в четверг и вскоре переросли в погромы. Сторонники не признавшей итоги выборов президента Зурабишвили начали возводить баррикады, перекрывать движение, громить витрины и ограждения, атаковать полицию при помощи пиротехники и забрасывать бутылками с зажигательной смесью. Более 100 сотрудников ранены.

В ответ стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ. Десятки человек задержаны.