Жертвами обстрелов ЦАХАЛ стали сотрудники детских гуманитарных организаций

Армия Сирии при поддержке ВКС России продолжает наносить удары по позициям боевиков в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама.

За сутки уничтожено более 300 исламистов и 63 единицы техники. Точными авиаударами сорвана попытка диверсантов устроить засаду на трассе "Алеппо-Дамаск".

Тем временем в сирийском небе израильские истребители перехватили самолет, летевший из Ирана, и заставили его изменить курс. В Тель-Авиве решили, что на борту могло находиться оружие для ливанского движения "Хезболла".

В секторе Газа жертвами обстрелов ЦАХАЛ стали четверо сотрудников детских гуманитарных организаций. Накануне в Хан-Юнисе был атакован лагерь беженцев: среди погибших двое детей. Еще четверо палестинцев убиты на Западном берегу реки Иордан - возле деревни Сир беспилотник нанес удар по автомобилю.