"Ярсы" вышли на маршруты боевого патрулирования в рамках учений

2 декабря в Вооруженных силах России стартовал новый учебный год. В ходе подготовки подразделений будет использован уникальный опыт ведения боевых действий, накопленный в ходе СВО, сообщает Минобороны.

В Новосибирском соединении ракетных войск стратегического назначения занятия начались с вывода автономных пусковых установок "Ярс" на маршруты боевого патрулирования. Мобильный комплекс прибыл на полевые позиции, совершив марш протяженностью сто километров. После этого ракетчики отработали охрану и оборону "Ярсов" от нападения диверсионных групп. Именно этим вопросам будет уделено особое внимание в ходе боевой подготовки РВСН в новом учебном году.