Шторм "Бора" пронесся по Греции. В центре и на севере страны из-за сильнейшего наводнения нарушены автомобильное и железнодорожное сообщение.

Мощные ливни обрушились на остров Родос. Реки вышли из берегов, затопив дома и дороги. Машины буквально сносило потоками. Власти сообщают о двух погибших. Из опасной зоны эвакуированы около ста человек.

Пострадали многие населенные пункты курортного острова. В эпицентре стихии оказался город Ялисос. Пожарная служба получила более 650 вызовов для откачки воды из затопленных зданий.