Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Звезды советуют внимательно следить за тем, чтобы все шло по плану. Помните, что дедлайны всегда подходят незаметно, не откладывайте дела на потом.

Тельцы

Будьте осторожны в отношениях с друзьями, особенно, если вы планируете совместную поездку или вечеринку. Обсудите все детали, чтобы не поссориться из-за денег.

Близнецы

Общение и богатая на события личная жизнь - это прекрасно, но сегодня лучше иметь список дел и следовать ему. Ваш Юпитер слаб и может налететь на неприятности.

Раки

Ваши обязательства растут как снежный ком? Не допускайте этого, оберегайте свои личные границы - слишком многие хотят переложить на ваши плечи свои дела.

Львы

Займитесь своими творческими проектами, попробуйте навести в них порядок. Родителям нужно уделить внимание детям. Как минимум - выслушать их.

Девы

Звезды советуют не увлекаться мелочами и мыслить стратегически. Ваша природная организованность будет настоящей палочкой-выручалочкой.

Весы

Каким бы плотным ни был ваш график, вспомните сегодня о своем здоровье. Будет хорошо, если у вас найдется время на спокойную прогулку или занятие йогой.

Скорпионы

Вы не склонны тратить деньги на эмоциях, но сегодня такой день, когда и на старуху найдется проруха. Будьте сдержанны и берегите свои финансы.

Стрельцы

Семейные заботы и личная жизнь отвлекают вас от дел, и это нужно как-то решать. Сатурн может подкинуть неприятный сюрприз, если вы запустили работу или учебу.

Козероги

Ваши фотографии, секретные чаты и переписки требуют внимания. Проследите за тем, чтобы все, чем вы не хотите делиться с миром, осталось хорошенько спрятанным.

Водолеи

Деньги сегодня утекают сквозь пальцы, особенно, если связано это с вашими детьми или проектами в социальных сетях. Не торопитесь нажимать на кнопку "Оплатить".

Рыбы

Сатурну в вашем знаке некомфортно – на него начинают оказывать давление Солнце и Юпитер. Постарайтесь ничего не забыть и держитесь подальше от начальства.