Более 100 силовиков пострадали за время протестов в Грузии

В Тбилиси четвертую ночь подряд идут протесты – число пострадавших силовиков выросло до 113 человек.

За воскресенье пострадал 21 человек, сообщили в грузинском МВД. Провокаторы намеренно нападают на полицейских, в них бросают камни, пиротехнику, зажигательные предметы, стеклянные бутылки и железные предметы.

У раненых серьезные травмы головы, глаз и тела. Четверо до сих пор находятся в больнице.

Акция протеста вспыхнула в Грузии после решения премьер-министра Грузии Ираклия Кохабидзе отложить переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года. Президент страны Саломе Зурабишвили решение не поддержала и вышла на площадь к протестующим. Задержаны более 200 человек.