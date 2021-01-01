Трамп взорвался после того, как Байден помиловал сына-преступника

Президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера, по мнению американского лидера, судебное преследование его наследника носило предвзятый и несправедливый характер. Дональд Трамп оперативно отреагировал на действия президента.

"Такое злоупотребление и нарушение правосудия!" - взорвался республиканец на своей странице в соцсети Truth Social Трамп. А затем он ехидно поинтересовался, включает ли помилование, данное Байдену-младшему, участников штурма Капитолия 2021 года.

Байден помиловал сына по двум судебным делам. Речь идет о разбирательствах в штатах Делавэр и Калифорния. В Делавэре Хантеру Байдену инкриминировались нарушения, связанные с владением огнестрельным оружием. Самое интересное, что его признали виновным. А в Калифорнии сын американского лидера сам признал вину в неуплате налогов, напоминает ТАСС.