Дочь Филиппа Киркорова затравили в Сети

26 ноября дочери Филиппа Киркорова Алле-Виктории исполнилось 13 лет. Наследница артиста активно ведет соцсети, делясь с подписчиками разными фотографиями и видео. Особенно часто ее просят показать пародии на поп-короля, и получается это у Аллы-Виктории, по мнению фанатов, очень похоже и смешно. Однако не только восторженные комментарии получает дочь Филиппа Киркорова. Часто девочка подвергается и критике со стороны подписчиков и даже травле.

"Почему меня все называют толстой и некрасивой? Обидно как-то", - пожаловалась Алла-Виктория.

Многие поклонники немедленно встали на защиту наследницы поп-короля и призвали ее не обращать внимания на негативные отзывы. По мнению фанатов, у Аллы-Виктории отличная фигура, точно нет никаких лишних килограммов, а все, кто так пишет, сами дураки.

Ранее Филипп Киркоров в интервью признавался, что у дочери непростой характер, и он прекрасно знает, в кого. Певец говорил, что дочь учится не так хорошо, как ему бы хотелось, и не одобряет ее сильной любви к гаджетам, однако исполнитель считает, что дочь ищет себя и пусть лучше сейчас будет "фурией", чем в дальнейшем, передает "КП".