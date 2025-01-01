Матвиенко допустила переговоры с Украиной в 2025 году

Вероятность переговоров России и новой администрации США в 2025 году по ситуации на Украине не нулевая.

Такие мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью газете "Аргументы и факты".

"Выражу исключительно личное мнение. Считаю, вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет", - сказала она.

При этом Матвиенко отметила, что эскалация, предпринятая уходящей американской администрацией, скажется на будущих переговорах. Россия при этом не намерена обсуждать соглашения "непонятного статуса" и "однодневные полумеры".

"Они очень рассчитывают, что в результате их провокационных действий либо ситуация полностью выйдет из-под контроля, и переговоры станут невозможными - но я в это не верю, думаю, до этого не дойдет", - сообщила спикер Совфеда.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые заявил о готовности отдать освобожденные регионы России. По его словам, это позволит положить конец горячей фазе конфликта.