Число погибших постояльцев соццентра на Алтае увеличилось до 6

Число погибших постояльцев частного социального центра в Алтайском крае увеличилось до шести человек.

"Один пациент в ночь на 2 декабря умер", - сообщили ТАСС в краевом Минздраве.

У настоящему моменту в стационарах лежат 25 человек: четверо в тяжелом состоянии, 17 в среднем состоянии, и трое в легком. У одного контактного пациента появилась клиника заболевания. Начато лечение.

массовое отравление произошло в частном социальном центре "Рубикон" в селе Калистратиха Алтайского края 28 ноября. Тогда в центре было найдено первое тело одного из постояльцев. У пострадавших диагностирован острый инфекционный гастроэнтероколит.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Директор центра Алик Гельфенбайн задержан.