Оператор поврежденного нефтепровода "Дружба" не исключил диверсии

Оператор по обслуживанию польского участка нефтепровода "Дружба" - компания PERN - не исключил диверсии как причины повреждения трубопровода.

В настоящий момент специалисты ликвидируют последствия ЧП и восстанавливают прокачку нефти. Причины произошедшего выясняются.

Авария не повлияла на поставки нефти в Германию, они осуществляются по второй нитке нефтепровода, передает РИА Новости.

Нефтепровод "Дружба" получил повреждение 1 декабря в районе города Пневы Великопольского воеводства. Произошла утечка топлива, возгорание не последовало.

Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске (Татарстан), проходит через Брянск м разветвляется на территорию Украины и Белоруссии. Пострадавший участок используется для соединения сырьевой базы PERN под Плоцком (Польша) и двух НПЗ в Германии.