Пугачева спит в парике ради молодого мужа

Алла Пугачева всегда отличалась пышными рыжими волосами. Можно сказать, эффектная грива распущенных и начесанных волос была ее визитной карточкой. С годами артистка продолжила педалировать этот образ, начав пользоваться париками и накладными прядями. Здоровье Примадонны оставляет желать лучшего, на волосах это тоже сказалось, поэтому без искусственной шевелюры она из дома не выходит.

По мнению стилиста Александра Данилова, Алла Пугачева даже спит в парике. Якобы артистка идет на такие ухищрения, чтобы нравиться молодому мужу. Ради него, считает эксперт, Примадонна встает за час, чтобы привести себя в порядок, и ложится обратно в постель, чтобы супруг при пробуждении видел рядом с собой привлекательную женщину.

"Думаю, что она и спит в парике, чтобы быстро с утра только почистить зубы, привести глаза в порядок и лечь обратно рядом с супругом. Примадонна будет накладывать этот шиньон, пока ходит", - рассуждает в беседе с порталом "Страсти" Данилов.

Ранее в Сети ходили слухи, будто Алла Пугачева подумывает о переезде с Кипра в США, где давно живет ее дочь Кристина Орбакайте с супругом Михаилом Земцовым и дочкой Клавой. Туда же пару лет назад перебрался и старший сын Кристины, певец Никита Пресняков с женой Аленой Красновой.