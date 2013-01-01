Протестующие в Тбилиси разбили витрины, подожгли здание парламента и атаковали стражей порядка

Грузинский парламент остается символической целью демонстрантов - ведь туда, как утверждает оппозиция, избрали не тех депутатов. Темные окна освещают лазерные указки, в изрисованные стены летят камни и петарды. Это - главное оружие протестующих. Из фейерверков они научились делать настоящие мортиры. Прямой наводкой бьют и по полиции. Силовики отвечают водометами и слезоточивым газом.

Протесты в Грузии начались в минувший четверг после того, как правительство объявило о приостановке переговоров по евроинтеграции страны на четыре года. Оппозиция тут же вывела людей на улицы. Явно финансируемые из-за рубежа радикалы дают понять, что намерены идти до конца, то есть свергнуть законную власть в стране. Сценарий хорошо известен и отработан.

Мирный, как заявляли организаторы, протест буквально за считанные часы перешел в горячую фазу. И вот уже на главной улице Тбилиси - проспекте Руставели - стоят баррикады из скамеек. Толпа, как 11 лет назад в Киеве, скачет и скандирует антироссийские лозунги. В полицию летят бутылки с зажигательной смесью. Стражи порядка тушат своих товарищей. За четыре дня беспорядков пострадали более 110 полицейских. Из них 20 только за эту ночь. Вот петарду в спецназ бросает совсем маленький ребенок. Детей вообще немало в толпе. Ведь это же "мирный протест". Но по факту радикалы просто прикрываются детьми.

МВД Грузии взывает к благоразумию родителей: "Согласно законодательству Грузии, каждый ребенок имеет право на свободу мирных собраний. Однако продолжающиеся протесты неоднократно выходили за рамки мирных собраний и принимали насильственный характер, поэтому дети на митинге находятся в агрессивной среде, существует высокий риск их травмирования. Мы призываем родителей и законных представителей несовершеннолетних действовать в соответствии с интересами детей и удалить их с мест беспорядков".

К утру полиция оттеснила протестующих от здания парламента и провела задержания. Арестованы по меньшей мере 50 человек, в том числе, как сообщает местное телевидение, один из лидеров оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Зураб Джапаридзе.

"В отличие от Украины 2013 года, Грузия - независимое государство с сильными институтами и, самое главное, опытными и мудрыми людьми. Сценарий Майдана не может быть реализован в Грузии. Основная ответственность за насильственные действия лежит на соответствующих европейских политиках и бюрократах, на местной агентуре, пятой колонне, которая представлена в виде четырех политических партий. Те, кто нарушил закон, ответят по всей строгости", - заявил Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии.

В Европе отреагировали ожидаемо. Ведь это там силовики могут жестко подавлять протесты. Примеров - множество. От тех же "желтых жилетов" во Франции до фермеров в Польше. Грузинскому государству в праве защищать себя отказано. И вот уже новая глава евродипломатии Кая Каллас грозит Тбилиси серьезными последствиями. А страны Балтии договорились ввести санкции против организаторов подавления грузинских протестов.