На льготное кредитование сельхозпроизводителей направят 57,5 млрд рублей

Правительство направит 57 с половиной миллиардов рублей на льготное кредитование сельхозпроизводителей. Об этом сегодня заявил глава кабинета министров Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Он отметил: такие вложения помогают сохранить конкурентоспособность и нарастить объемы выпуска продукции. Кроме того, до конца года дополнительно выделят более 750 миллионов рублей для снижения издержек аграриев в чрезвычайных ситуациях. Средства получат 29 регионов. Они позволят поддержать агрострахование не только малых хозяйств, но и тех, кто занят в приоритетных отраслях.