На льготное кредитование сельхозпроизводителей направят 57,5 млрд рублей

Правительство направит 57 с половиной миллиардов рублей на льготное кредитование сельхозпроизводителей. Об этом сегодня заявил глава кабинета министров Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Он отметил: такие вложения помогают сохранить конкурентоспособность и нарастить объемы выпуска продукции. Кроме того, до конца года дополнительно выделят более 750 миллионов рублей для снижения издержек аграриев в чрезвычайных ситуациях. Средства получат 29 регионов. Они позволят поддержать агрострахование не только малых хозяйств, но и тех, кто занят в приоритетных отраслях.
"В том числе в племенном животноводстве, элитном семеноводстве, производстве молока и шерсти, переработке зерна, рыбоводстве и других секторах. Рассчитываем, что принятые меры помогут агропромышленному комплексу и дальше показывать высокую эффективность. Ведь именно его результаты – основа продовольственной безопасности нашей страны, когда у людей есть качественные и полезные отечественные продукты питания", - уточнил премьер.