Собянин сообщил о старте благотворительной акции "Добрая елка" в рамках проекта "Зима в Москве"

В столице запущена благотворительная акция "Добрая елка" в рамках проекта "Зима в Москве".

Любой желающий может исполнить мечты детей, оставшихся без родителей, имеющих ограниченные возможности здоровья или живущих в малообеспеченных семьях, сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

В этом году акция будет работать до 28 февраля. Волонтеры заранее собирают письма Деду Морозу от детей, а затем делят их на категории: книги, хобби, спорт, игрушки и так далее.

Все детские желания размещены на сайте акции, некоторые из них повесят на елочных шарах на фестивальных площадках "Московских сезонов", на "Острове мечты", в парке "Зарядье", а также в магазинах и ресторанах.

Чтобы исполнить желание ребенка, нужно зайти на сайт или снять шар с елки, заполнить форму заявки и дождаться звонка из кол-центра. Оператор уточнит детали и передаст контакт представителю НКО. С ним можно договориться об удобной дате для передачи подарка подопечному.

"Приглашаю всех принять участие в этой доброй и светлой акции!" - сообщил Собянин.

"Добрая елка" проходит в столице уже в третий раз, исполнены желания более 2,5 тысячи детей.