Российские специалисты отравили партию молочных коз в КНДР

Последний этап подготовки козьего стада к путешествию. Уехать должно ровно сто, а пересчитать их не так просто. Из Ленинградской области в КНДР животные отправятся на специальном автотраке, путь только до Владивостока займет 12 дней. В погрузке участвует представитель северокорейской компании, товарищ Джон. Он прекрасно говорит по-русски, с рабочими общается напрямую - следит, чтобы в дорогу положили достаточно сена.

Это третья партия экспортных коз из России в Корейскую народную демократическую республику Всего отправили уже около тысячи голов, в основном козочек. Первое стадо уехало в августе. В КНДР сейчас настоящий бум молочного животноводства, хотя этот вид сельского хозяйства там никогда не был развит. В стране скалистая местность, нет полей для пастбищ. Молоко исторически не входило в местный рацион. Отчасти поэтому у большинства жителей отсутствует фермент для его усвоения. Но в последние десятилетия младенцев во всем мире, в том числе и в КНДР, кормили искусственными смесями. И генетическая непереносимость лактозы у населения постепенно исчезла - они полюбили молоко.

В апреле этого года сотрудничество России и КНДР в области сельского хозяйства обсуждали главы профильных ведомств двух стран. А летом сразу в нескольких провинциях республики появились козоводческие фермы. Поголовье для них начали закупать в разных регионах России. В итоге остановились вот на этих, с ленинградской пропиской.

Козы зааненской породы изначально были завезены в Россию из Европы и разводятся здесь уже более 10 лет, все это время генетики работают над повышением качества и количества надоев. Бизнесмены из КНДР запланировали поездку в Ленинградскую область и в будущем году - за новым стадом. Сотрудники российского племзавода говорят: такое признание их труда от иностранных коллег им очень приятно.

Российские козы так востребованы у северокорейских животноводов, что их даже не пугает сложная логистика. Стоимость одного животного с учетом доставки возрастает на 30 процентов. Общая потребность КНДР в наших козах - несколько десятков тысяч голов. Представители республики готовы хоть сейчас заключать долгосрочные контракты. Чтобы удовлетворить такой спрос, наши агропромышленники даже задумались о строительстве новых ферм.