Буланова впервые высказалась о миллионных долгах третьего мужа

Татьяна Буланова летом прошлого года вышла замуж в третий раз. Состоялось торжество в Санкт-Петербурге. Ее мужем стал бизнесмен Валерий Руднев, который на 19 лет моложе певицы. В качестве свадебного подарка избранник преподнес Булановой ресторан. Вообще у Руднева несколько заведений, однако не так давно выяснилось, что у него есть проблемы с бизнесом. Якобы еще месяц назад был должен 10,7 миллионов рублей.

В свежем интервью Татьяна Буланова впервые прокомментировала проблемы супруга. Артистка подчеркнула, что лучше журналистов имеет представление, что происходит в делах ее молодого супруга.

"Там не совсем долги. Это поручительства. Я в курсе всех его дел. Он свои обязательства по ним сейчас выполняет. Счета ему не блокировали, на нем это никак не отразилось", - сообщила Буланова "КП".

Кроме того, зашла речь и о преобразившейся фигуре артистки. Оказалось, певица скинула четыре килограмма благодаря диете и активной гастрольной деятельности. Буланова рассказала, что старается не есть после четырех часов дня.