Собянин рассказал, какие социальные и промобъекты строят при поддержке города

В Раменках построят медицинский и диагностический центры, стационар с операционным блоком и реанимацией. В Краснопахорском районе ТиНАО откроется завод по производству тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта. А в Мневниковской пойме возведут теннисный центр с 11 кортами и многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс с двумя ледовыми площадками.

Кстати, новый пешеходный мост появится в Мневниковской пойме. Он соединит районы Хорошево-Мневники и Крылатское. Мост будет вписан в существующую и будущую улично-дорожную сеть. Длина сооружения составит около 400 метров.

Кроме того, в Москве завершается создание других важных транспортных объектов. Скоро откроется мост через Москву-реку возле улицы Мясищева. Запуск новой эстакады увеличит пропускную способность Киевского шоссе. Также завершаются монолитные работы в тоннеле на участке МСД от МКАД до автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе на пересечении с Симферопольским шоссе.