Тяжелобольной Буйнов ездит на корпоративы на метро

74-летний Александр Буйнов, который борется с онкологическим заболеванием, не унывает и продолжает вести активный образ жизни. Он не только недавно презентовал новую песню, но и продолжает выступать и ездить по заказникам. За корпоратив певец берет три миллиона рублей. Если выступление в Подмосковье, Буйнов доедет до крайней станции московской подземки, откуда просит забрать его и команду на трансфере до нужной точки, компетентно сообщает телеграм-канал SHOT.

Райдер в плане питания у исполнителя весьма скромен. Артист просит фруктов, бутерброды, печенье и конфеты. Никакого алкоголя, только чай, кофе, молоко. Частное выступление длится 45 минут, причем Александр Буйнов готов исполнить не только новые песни, но и проверенные композиции, ставшие хитами.

Напомним, что весь год ходили слухи о тяжелом состоянии здоровья Буйнова. В таблоидах писали: у певца рецидив рака, осложненная пневмония, проблемы с ногами; а некоторые вообще его похоронили. В итоге выяснилось, что во всем виноват кашель.