Крупный пожар вспыхнул в ИК-2 в Ярославской области

На территории исправительной колонии №2 в городе Рыбинск Ярославской области произошел пожар.

Возгорание началось с крыши здания. Огнем объяты 1000 квадратных метров, передает РИА Новости. В настоящий момент огонь локализован.

Пострадавших нет, всех успели эвакуировать. Заключенных переместили в другой корпус.

Причина пожара выясняется. Рассматривается версия, что произошло короткое замыкание, передает telegram-канал SHOT.

Один из самых знаменитых сидельцев этой колонии - бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов.