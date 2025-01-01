"Сбер" не исключил увеличение ключевой ставки ЦБ в декабре

ключевая ставка в декабре может вырасти на 1-2 процентных пункта.

Такие мнение выразил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. Прогноз он объяснил высоким уровнем инфляции и ростом доходов населения.

"Поэтому, наверное, скорее вероятность выше, что они ее поднимут, чем оставят на текущих уровнях", - сказал он в кулуарах форума Domclick Digital Forum (цитата по ТАСС).

На текущий момент ключевая ставка находится на рекордном уровне в 21% годовых. В конце ноября в Центробанке сообщили о планах рассмотреть в декабре повышение ключевой ставки. При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки начнется в 2025 году, если не произойдет каких-либо дополнительных шоков.