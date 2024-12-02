Сайт Большого театра "сломался" после старта продаж билетов на "Щелкунчика"

Сегодня, 2 декабря, в десять утра на официальном сайте Большого театра стартовали продажи билетов на балет "Щелкунчик". Однако при попытке купить билет на заветную постановку выдается ошибка. Кто-то из интернет-пользователей, кому удалось преодолеть это препятствие, жалуется, что не отображается ни единого билета при попытке заказа по схеме зала.

Ранее сообщалось, что билеты на новогодний балет "Щелкунчик" для зрителей от 14 до 22 лет, в категории "60 плюс", а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты, отмечает РИА Новости.

Отметим, что любой желающий сможет посмотреть легендарную постановку. Накануне Нового года впервые в истории Большого театра пройдет общедоступная прямая трансляция балета "Щелкунчик". Постановки будут проходить с 17 по 31 декабря. Часть собранных средств направят на поддержку артистов Большого театра.