Певица Натали после смерти мужа: "Я выжила потому, что зарядку каждый день выполняю"

В прошлом году певица Натали стала вдовой. Александр Рудин не только был мужем артистки, но и ее продюсером. Он занимался буквально всем. Без него певица ни разу не ездила на гастроли. Смерть любимого человека сильно подкосила исполнительницу. Натали даже на какое-то время ушла в тень, однако выступать не прекратила. По словам артистки, лишь один концерт ей пришлось отменить, потому что в этот день проходили похороны мужа.

Натали пытается заново отстроить жизнь. По ее мнению, главное - сохранять и распределять энергию между работой и детьми. Напомним, у Натали трое сыновей 22, 14 и семи лет. Помогают справляться с бытовыми сложностями артистке мать, сестра. Да и сама певица старается вырабатывать оптимизм.

"В моем случае это сейчас самая настоящая терапия, прописанная специалистами. Питание, режим, зарядка... Я, может быть, и выжила потому, что зарядку каждый день выполняю. Что бы ни случилось, зарядку и контрастный душ не пропускала. Конечно, я находилась в полудепрессивном состоянии, можно сказать, не в этом мире. Казалось, ничто меня здесь уже не держит. С помощью терапии выкарабкиваюсь. Работаешь над собой, стараешься находить радость везде, в каждой минуте бытия. Я специально их - простые радости - ищу, это моя собственная терапия", - рассказала Натали "Миру новостей".

Артистка призналась, что ни о чем не мечтает, а старается выстроить себя новую, восстановиться и стать душевно теплой и открытой.