Сергунина: Акция "День без турникетов" пройдет в Москве 5–7 декабря

Заключительная в 2024 году акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 5 по 7 декабря.

В проекте принимают участие более 120 площадок от ИТ-компаний до научных центров, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

30 площадок присоединятся к проекту впервые – это Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", библиотека имени Достоевского, кинопарк "Москино" и ряд других объектов.

Всего запланировано больше 180 экскурсий, мастер-классов, лекций и встреч с экспертами. Все мероприятия бесплатные. Онлайн-регистрация уже открыта.